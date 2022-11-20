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Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюр

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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Paris, темно-серый, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: темно - серый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 650
Глубина, мм: 600
Высота, мм: 810
Высота макс, мм: 930
Глубина с

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Основные характеристики

  • Высота810-930 мм
  • Высота до сиденья440-580 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки68/58/55 см
  • Страна изготовленияКитай

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