Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Race, красный, экокожа
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Вес10.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный
- Размер упаковки57/50/28 см
- Страна изготовленияКитай
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