Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Race, салатовый, экокожа
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Вес10.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветзеленый
- Размер упаковки40/48/22 см
- Страна изготовленияКитай
Кресло поворотное Race, салатовый, экокожа
Кресло поворотное Race, желтый, экокожа
Кресло поворотное Moon, салатовый, сетка
Кресло поворотное Moon, розовый, сетка
Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка
Кресло поворотное Moon, серый, сетка
Кресло поворотное Pegas, серый, ткань
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань
Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, оранжевый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, голубой, ткань-сетка
Кресло поворотное Shell, светло-серый, ткань
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Декор на стул 02
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул барный Алмаз белый, экокожа
Стул для посетителей хром, черная кожа
Офисное кресло CS56, паприка
Урна комбинированная чугунная на столбике Алтынай
Дизайнерский стул Монако, черный