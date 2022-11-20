Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Race, серый, экокожа
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Вес10.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
- Размер упаковки57/50/28 см
- Страна изготовленияКитай
Кресло поворотное Race, серый, экокожа
Кресло поворотное Race, красный, экокожа
Кресло поворотное Race, синий, экокожа
Кресло поворотное Race, салатовый, экокожа
Кресло поворотное Race, желтый, экокожа
Кресло поворотное Moon, салатовый, сетка
Кресло поворотное Moon, розовый, сетка
Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка
Кресло поворотное Moon, серый, сетка
Кресло поворотное Pegas, серый, ткань
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань
Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка
Кресло поворотное Indigo, розовый, ткань-сетка
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Стул Infinity черный
Стол Пегас 1200x750
Стул Moris пластик желтый
Стул Eames, печворк синий
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 кресла
Стул Остин велюр бежевый