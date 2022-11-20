Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Race, синий, экокожа
Основные характеристики
- Высота940-1060 мм
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Вес10.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Размер упаковки57/50/28 см
- Страна изготовленияКитай
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