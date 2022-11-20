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Кресло поворотное Race, синий, экокожа

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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Race, синий, экокожа

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Основные характеристики

  • Высота940-1060 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес10.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Размер упаковки57/50/28 см
  • Страна изготовленияКитай

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