Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Race, желтый, экокожа
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина540 мм
- Глубина400 мм
- Вес10.1 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветжелтый
- Размер упаковки40/48/22 см
- Страна изготовленияКитай
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Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Чехол 13
Ткань Lecco, велюр
Подстолье металлическое 1253
Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый
Стол раскладной Diamond 160, глазурованное стекло черный
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