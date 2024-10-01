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Кресло Премьер 2Д - фото 1

Кресло Премьер 2Д

Артикул: CH-068-276
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Вес упаковки20 кг

Отзывы

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