Характеристики товара
Описание
Высота: 1010-1140 мм
Ширина: 620 мм
Глубина: 590 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
Высота: 1010-1140 мм
Ширина: 620 мм
Глубина: 590 мм
Высота до сидения: 490-620 мм
Производство - Россия
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