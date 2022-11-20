Товар в корзине. Перейти
Кресло Призма - фото 1

Кресло Призма

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Ланция
Кресло Ланция
Следующий Диван Квадрат двухместный
Кресло Ланция

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Призма - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Призма - обивка в цвете 0909
Кресло Призма - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Призма - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Призма - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Призма - обивка в цвете CreamCream
Кресло Призма - обивка в цвете 666666
Кресло Призма - обивка в цвете 0404
Кресло Призма - обивка в цвете ecruecru
Кресло Призма - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Призма - обивка в цвете 1414
Кресло Призма - обивка в цвете 88
Кресло Призма - обивка в цвете 4141
Кресло Призма - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 29 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 15 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1282, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 1282

В наличии 30 шт.
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металлНастоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99022
8 890 ₽
109Хит

Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл

Настоящее фото товара Кресло Сиенна, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
15

Кресло Сиенна

Полукресло ШарриНастоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
13

Полукресло Шарри

Настоящее фото товара Диван прямой Босфор , произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена
6

Диван прямой Босфор

Настоящее фото товара Диван прямой Клайд клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена
6

Диван прямой Клайд клик-кляк

Настоящее фото товара Диван прямой Челси-М, произведённого компанией ChiedoCover
от23 510
Оптовая цена
13

Диван прямой Челси-М

Настоящее фото товара Диван прямой Джульет , произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
14

Диван прямой Джульет

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден