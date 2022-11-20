Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина730 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное 1282
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Кресло Сиенна
Полукресло Шарри
Диван прямой Босфор
Диван прямой Клайд клик-кляк
Диван прямой Челси-М
Диван прямой Джульет
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден