Характеристики товара
Описание
Кресло Flora выполнено в комбинации двух материалов: укрепленного стекловолокном полипропилена (ножки) и поликарбоната (сиденье). Сиденье напоминает замысловатый цветок, что делает его идеальным вариантом для большинства помещений.
В состав полимеров, из которых изготовлены кресла, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их в помещении и на открытом воздухе.
Ширина: 59 см
Глубина: 60 см
Высота: 83 см
Материал: стеклопластик, пластик
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция