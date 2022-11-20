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Кресло прозрачное Flora

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Характеристики товара

Описание

Кресло Flora выполнено в комбинации двух материалов: укрепленного стекловолокном полипропилена (ножки) и поликарбоната (сиденье). Сиденье напоминает замысловатый цветок, что делает его идеальным вариантом для большинства помещений.
В состав полимеров, из которых изготовлены кресла, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их в помещении и на открытом воздухе.

Ширина: 59 см

Глубина: 60 см

Высота: 83 см

Материал: стеклопластик, пластик

Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

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