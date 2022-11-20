Характеристики товара
Описание
Комбинация металлического каркаса и сиденья из поликарбоната, а так же сочетание модных цветов позволяет креслу Flora ML украсить любой интерьер.
Ширина: 59 см
Глубина: 60 см
Высота: 81 см
Материал: сталь, пластик
Вес: 6 кг
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция