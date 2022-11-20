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Кресло прозрачное Flora ML

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Характеристики товара

Описание

Комбинация металлического каркаса и сиденья из поликарбоната, а так же сочетание модных цветов позволяет креслу Flora ML украсить любой интерьер.

Ширина: 59 см

Глубина: 60 см

Высота: 81 см

Материал: сталь, пластик

Вес: 6 кг

Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

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