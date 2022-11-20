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Кресло прозрачное Opal Wox

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Характеристики товара

Описание

Кресло Opal Wox является инновационным и современным, благодаря прозрачному или цветному корпусу из поликарбоната. Ножки выполнены из натурального или лакированного бука. Кресло идеально подходит для кухонь, столовых, а также любых коммерческих интерьеров.

Данная модель предназначена для использования в помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.

Ширина: 59 см

Глубина: 59 см

Высота: 82 см

Материал: бук, пластик

Вес: 5 кг

Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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