Характеристики товара
Описание
Кресло Opal Wox является инновационным и современным, благодаря прозрачному или цветному корпусу из поликарбоната. Ножки выполнены из натурального или лакированного бука. Кресло идеально подходит для кухонь, столовых, а также любых коммерческих интерьеров.
Данная модель предназначена для использования в помещениях, не рекомендуется использовать на открытых пространствах.
Ширина: 59 см
Глубина: 59 см
Высота: 82 см
Материал: бук, пластик
Вес: 5 кг
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Страна изготовленияТурция