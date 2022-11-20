Характеристики товара
Описание
Ширина: 59 см
Глубина: 62 см
Высота: 82 см
Материал: ироко, пластик
Вес: 6 кг
Кресло Opal Wox является инновационным и современным, благодаря прозрачному или цветному корпусу из поликарбоната. Ножки выполнены из дерева ироко или натруального дуба (Limited). Модель идеально подходит для кухонь, столовых, а также любых коммерческих интерьеров.
В состав полимеров, из которых изготовлены кресла, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, благодаря чему они могут использоваться как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Страна изготовленияТурция