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Кресло прозрачное Opal Wox Iroko

13 оценок
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Кресло пластиковое Opal ML

Характеристики товара

Описание

Ширина: 59 см

Глубина: 62 см

Высота: 82 см

Материал: ироко, пластик

Вес: 6 кг

Кресло Opal Wox является инновационным и современным, благодаря прозрачному или цветному корпусу из поликарбоната. Ножки выполнены из дерева ироко или натруального дуба (Limited). Модель идеально подходит для кухонь, столовых, а также любых коммерческих интерьеров.
В состав полимеров, из которых изготовлены кресла, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, благодаря чему они могут использоваться как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Информация по уходу: прозрачные кресла можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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