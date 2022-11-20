Характеристики товара
Описание
Кресло-реклайнер – потрясающе комфортная модель для полного релакса. Специальный механизм трансформации с регулировкой наклона спинки позволяет занять оптимальное положение тела и снять усталость с мышц и суставов. Такое кресло отлично впишется в деловой интерьер офиса, в гостеприимный уют гостиницы, отеля, зала ожидания. Так же хорошо будет смотреться в кафе, ресторане или напротив телевизора в домашней гостиной.
ВОЛШЕБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ Устройство реклайнер позволяет сдвигать спинку в полулежачее положение. Простой пружинный механизм приводится в действие под весом тела. Достаточно немного надавить спиной на спинку кресла, как оно отклонится назад и зафиксируется в удобном вам положении. Максимальное отклонение спинки от крайнего вертикального положения - 45 градусов.
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН Модель выполнена в лучших традициях кресел для релакса. Спинка и подлокотники имеют необычную скругленную форму, которая подчеркивает форму всего кресла. Плавная линия подлокотников визуально соединяет спинку кресла с основанием. Сиденье в форме подушки помогает занять удобное положение. Кресло имеет слегка приподнятое массивное основание на регулируемых ножках.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ Кресло-реклайнер изготовлено из материалов высокого качества: механизм – металл, подлокотники – гнутая фанера со шпоном из натурального дуба, массив дерева и каркас - мебельная фанера, наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование фактурного кож. зама в качестве обивки делает модель не только красивой, но и практичной.
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА! Кресла-реклайнеры – настоящая находка для домашнего кинотеатра, они обладают сверхвысокой функциональностью и комфортом. Ощущение присутствия в настоящем кинозале помогает создать специальное кресло, на котором можно удобно сидеть, лежать, принимать любую позу. Каждый по-разному привык смотреть фильмы: кто-то напряженно следит за сюжетом в позе сидя, кто-то привык вальяжно опрокидываться на спинку, а кто-то вообще предпочитает наслаждаться кино лежа. Во всех этих случаях идеальным вариантом станет кресло-реклайнер.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 560 мм
Глубина 560 мм
Высота 560 мм
Вес в упаковке, кг: 22.22
Объем упаковки, м3: 0.176
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина790 мм
- Глубина780 мм
- Вес40,6 кг
- Материалдерево, микровелюр
- Цветсерый