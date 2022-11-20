Фотография Кресло-реклайнер Финита, бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло-реклайнер Финита, бежевый

4.5
Оптовая цена
21 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло-реклайнер Финита, бежевый
Кресло-реклайнер Финита, бежевый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло-реклайнер Финита, бежевый

4.5
21990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло-реклайнер Финита, серый
Кресло-реклайнер Финита, серый
Следующий Кресло-реклайнер Финита, синий
Кресло-реклайнер Финита, синий

Характеристики товара

Описание

  • Усиленный каркас кресла и стальной механизм трансформации обеспечивают надежную устойчивость при раскладке и выдерживают до 150 кг.
  • Спинка кресла наиболее удобна благодаря наполнителю из мягкого аэропуха, что позволит вам расслабиться
  • Эргономика и комфорт - одна из главных фишек этого кресла
  • Два положения подержки для ног и откидывающаяся спинка помогут снять стресс.
Упаковка:


  • Габариты - 64x70x80
  • Вес - 30 кг
  • Объем - 0.36 м3
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина800 мм
  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1215, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье чугунное 1215
Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover-20%
25 760 ₽32 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Комплект мебели Модерн
Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
970 ₽
Оптовая цена
5
Подставка для ног Толидо
Настоящее фото товара Подставка для ног Фримонт, произведённого компанией ChiedoCover
1 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Подставка для ног Фримонт

Другие товары из раздела кресла-реклайнеры

Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Финита, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло-реклайнер Финита, светло-серый
Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Финита, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-реклайнер Финита, темно-коричневый
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada115WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
17 600 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло реклайнер Hbada115WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 77WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
23 500 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло реклайнер Hbada 77WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 133WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
15 500 ₽
Оптовая цена
5
Кресло реклайнер Hbada 133WMJ
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 117WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
21 400 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло реклайнер Hbada 117WMJ
Настоящее фото товара Кресло - глайдер Амелия, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - глайдер Амелия
Настоящее фото товара Кресло - глайдер Мирум, произведённого компанией ChiedoCover
40 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло - глайдер Мирум
Настоящее фото товара Кресло - реклайнер Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
35 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло - реклайнер Венеция
Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Финита, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло-реклайнер Финита, коричневый