Фотография Кресло-реклайнер Финита, коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло-реклайнер Финита, коричневый

4.2
Оптовая цена
21 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло-реклайнер Финита, коричневый
Кресло-реклайнер Финита, коричневый
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Кресло-реклайнер Финита, коричневый

4.2
21990 ₽
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Характеристики товара

Описание

  • Усиленный каркас кресла и стальной механизм трансформации обеспечивают надежную устойчивость при раскладке и выдерживают до 150 кг.
  • Спинка кресла наиболее удобна благодаря наполнителю из мягкого аэропуха, что позволит вам расслабиться
  • Эргономика и комфорт - одна из главных фишек этого кресла
  • Два положения подержки для ног и откидывающаяся спинка помогут снять стресс.
Упаковка:


  • Габариты - 64x70x80
  • Вес - 30 кг
  • Объем - 0.36 м3
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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина800 мм

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