Кресло реклайнер Hbada 133WMJ

8 оценок

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Кресло реклайнер Hbada 133WMJ

5
29 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

  • новое дизайнерское кресло
  • комфортное пребывание в течение всего дня с возможностью отдохнуть
  • изготовлено из прочных, дышащих и безопасных материалов
  • продуманная конструкция
  • повышенная эргономичность
  • выдвижная подножка
  • встроенная поясничная поддержка
  • саморегулируемые подлокотники

Спинка

Спинка выполнена из сетчатой хорошо вентилируемой прочной ткани, что обеспечит комфорт в любое время года. Спинка и подголовник имеют единую конструкцию. Форма спинка анатомическая “S” образная. Встроенная поясничная поддержка предотвращает боли в спине и мышцах. Угол наклона спинки регулируется от 90° до 155° с блокировкой в нужном положении. Для дополнительной поддержки поясницы в комплект входит съемная, мягкая подушка на резинке.

Подлокотники

Кресло имеет саморегулируемые за счет крепления к спинке и сиденью подлокотники, с накладками из мягкой кожи. При изменении угла наклона спинки кресла подлокотники отклоняются вместе с ней и обеспечивают удобство в положение лежа. Длина подлокотников 41см.

Сиденье

Данная модель кресла имеет удобное сиденье из экологически чистого наполнителя толщиной 8см, покрытого дышащей тканью, которая обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха. Под сиденьем расположена выдвижная подножка для эффективного расслабления во время отдыха.

Подголовник

Единый со спинкой подголовник расположен под углом и обеспечивает правильное положение головы и шеи. По сравнению с другими моделями более мягкий 6см толщиной и широкий 38 см подголовник позволит избежать боли в мышцах шеи. Обивка выполнена из дышащей, прочной ткани.

Механизмы

Регулируемый рычагом угол наклона спинки от 90° до 155° с фиксацией в любом положении. Регулировка рычагом по высоте от 41 см до 51 см. В кресле установлен безопасный, сертифицированный газлифт SGS . Ресурс газ лифта 120 000 циклов. Под сиденьем расположена выдвижная подножка для более эффективного расслабления во время отдыха. Кресло установлено на прочную, устойчивую крестовину из оцинкованной стали диаметром 60см. Пять двойных прорезиненных колес подходят для любого типа напольного покрытия. Максимально допустимый вес нагрузки на кресло 113кг.

Размер упаковки: 81см (Д)*66см (Ш)*33см (В)
Вес с упаковкой: 16.6 кг.

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Основные характеристики

  • Высота1110/1210 мм
  • Длина470 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм

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