Кресло реклайнер Hbada 77WMJ

11 оценок

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Кресло реклайнер Hbada 77WMJ

4.4
57 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

  • новое дизайнерское кресло
  • комфортное пребывание в течение всего дня с возможностью отдохнуть
  • мягкое сиденье
  • изготовлено из прочных, дышащих и безопасных материалов
  • продуманная конструкция
  • повышенная эргономичность
  • выдвижная подножка
  • дополнительная регулируемая поясничная поддержка
  • саморегулируемые подлокотники

Спинка

Широкая и удобная спинка “S” образной анатомической формы выполнена из высокопрочной сетчатой ткани. Спинка имеет единую литую конструкцию с подголовником. Угол наклона спинки от 90° до 160° с блокировкой в любом положении позволит не только напряженно работать, но и полноценно отдыхать в кресле. В кресло встроена регулируемая вверх и вниз на 8см в зависимости от роста человека поясничная поддержка, которая снижает давление на позвоночник и предотвращает боли в спине, возникающие от продолжительного нахождения в кресле.

Подлокотники

Кресло имеет саморегулируемые при изменении угла наклона спинки подлокотники с накладками из мягкой кожи. Данный механизм регулировки обеспечивает удобство в положении лежа.

Сиденье

Мягкое, толщиной 10см сиденье из фирменного наполнителя, покрыто дышащей тканью. Под сиденьем расположена мягкая выдвижная подножка с удобным вырезом для ног, для эффективного расслабления во время отдыха.

Подголовник

Широкий 35 см и мягкий подголовник высотой 21см, обеспечивает правильное положение головы и шеи. Подголовник нерегулируемый, имеет единую конструкцию со спинкой кресла. Обивка выполнена из дышащей ткани.

Механизмы

Регулируемый рычагом угол наклона спинки от 90° до 160° с фиксацией в любом положении. Регулировка рычагом по высоте сиденья от 49 до 56см. В кресле установлен безопасный, сертифицированный газлифт SGS с ресурсом 120 000 циклов. Под сиденьем расположена мягкая выдвижная подножка с удобным вырезом для ног, для эффективного расслабления во время отдыха. Устойчивая крестовина диаметром 70см. Пять двойных прорезиненных колес подходят для любого типа напольного покрытия. Максимально допустимый вес нагрузки на кресло 150 кг.

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Основные характеристики

  • Высота1130/1210 мм
  • Длина520 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм

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