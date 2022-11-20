Спинка
Широкая и удобная спинка “S” образной анатомической формы выполнена из высокопрочной сетчатой ткани. Спинка имеет единую литую конструкцию с подголовником. Угол наклона спинки от 90° до 160° с блокировкой в любом положении позволит не только напряженно работать, но и полноценно отдыхать в кресле. В кресло встроена регулируемая вверх и вниз на 8см в зависимости от роста человека поясничная поддержка, которая снижает давление на позвоночник и предотвращает боли в спине, возникающие от продолжительного нахождения в кресле.
Подлокотники
Кресло имеет саморегулируемые при изменении угла наклона спинки подлокотники с накладками из мягкой кожи. Данный механизм регулировки обеспечивает удобство в положении лежа.
Сиденье
Мягкое, толщиной 10см сиденье из фирменного наполнителя, покрыто дышащей тканью. Под сиденьем расположена мягкая выдвижная подножка с удобным вырезом для ног, для эффективного расслабления во время отдыха.
Подголовник
Широкий 35 см и мягкий подголовник высотой 21см, обеспечивает правильное положение головы и шеи. Подголовник нерегулируемый, имеет единую конструкцию со спинкой кресла. Обивка выполнена из дышащей ткани.
Механизмы
Регулируемый рычагом угол наклона спинки от 90° до 160° с фиксацией в любом положении. Регулировка рычагом по высоте сиденья от 49 до 56см. В кресле установлен безопасный, сертифицированный газлифт SGS с ресурсом 120 000 циклов. Под сиденьем расположена мягкая выдвижная подножка с удобным вырезом для ног, для эффективного расслабления во время отдыха. Устойчивая крестовина диаметром 70см. Пять двойных прорезиненных колес подходят для любого типа напольного покрытия. Максимально допустимый вес нагрузки на кресло 150 кг.
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный
Стационарные опоры для офисных кресел