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Кресло релаксер Чалаван

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас:

Березовая фанера 15мм

Масло для мебели с воском

Ламели из сосны 20×70мм

Подушка:

Поролон 10см

Синтепон 2см

Ткань - Габардин меланж.

Вес и размеры кресла:

Вес 14кг

Размер в разобранном состоянии(в коробке) 1350×620×150

Уход за креслом:

В первые года деревянная часть кресла не нуждается в уходе или дополнительной обработке маслом (даже при хранении на улице). Со временем масло может выцвести или выгореть при длительном нахождении на солнце. Подушка выдержит сухую или влажную чистку без использования агрессивных чистящих средств. Чехол не снимается. Подушка крепится к каркасу с обратной стороны кресла.

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Основные характеристики

  • Вес14 кг
  • Материал каркасафанера, береза

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.13 м3

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