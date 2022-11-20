Характеристики товара
Описание
Каркас:
Березовая фанера 15мм
Масло для мебели с воском
Ламели из сосны 20×70мм
Подушка:
Поролон 10см
Синтепон 2см
Ткань - Габардин меланж.
Вес и размеры кресла:
Вес 14кг
Размер в разобранном состоянии(в коробке) 1350×620×150
Уход за креслом:
В первые года деревянная часть кресла не нуждается в уходе или дополнительной обработке маслом (даже при хранении на улице). Со временем масло может выцвести или выгореть при длительном нахождении на солнце. Подушка выдержит сухую или влажную чистку без использования агрессивных чистящих средств. Чехол не снимается. Подушка крепится к каркасу с обратной стороны кресла.
Основные характеристики
- Вес14 кг
- Материал каркасафанера, береза
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.13 м3