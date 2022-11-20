Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Полукресло Самбука
Полукресло Флорида
Стул Halmar K274, темно-серый
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
Стул Huan II, серый
Подвесной светильник Sunshine №1
Подвесной светильник Sunshine №2
Подвесной светильник Sunshine №3
Подвесной светильник Gioia №1
Подвесной светильник Gioia №2
Стул Кейт складной пластиковый
Подставка для ног Фримонт
Стул пластиковый Dalia, белый, тортора
Полукресло Шарри, алый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден