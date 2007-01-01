Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный
12 оценок
31 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный - фото 1Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный - фото 2Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный - фото 3Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный - фото 4Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный - фото 5

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный

Артикул: CH-076-110
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветбелый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для офиса

Настоящее фото товара Кресло Wind с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Кресло Wind с подлокотниками, черный

11
Фотография товара Кресло Wind с мягким сиденьем, паук, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind с мягким сиденьем, паук, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Кресло Wind с мягким сиденьем, паук, серый, хром

6
Фотография товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Кресло Wind с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный

5
Фотография товара Кресло Ted, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ted, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
22 190

Кресло Ted, зеленый

15
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Dis, черный кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dis, черный кожа, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Кресло Dis, черный кожа

13
Фотография товара Кресло Point, черный, с высокой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Point, черный, с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Point, черный, с высокой спинкой

11
Фотография товара Кресло Jotto A, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jotto A, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
98 690

Кресло Jotto A, коричневый

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Pablo-M, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pablo-M, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
58 490

Кресло Pablo-M, светло-бежевый

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Colt B, лазурный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Colt B, лазурный, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Colt B, лазурный

6
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Classic C, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Classic C, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
53 190

Кресло Classic C, темно-коричневый

10
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, паук, белый, черный
31 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности