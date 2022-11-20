Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина620 мм
- Глубина610 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кейт складной пластиковый
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул Vicky, латте
Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Ральф рогожка бежевый
Обеденный стул Чико, голубой