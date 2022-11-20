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Кресло Richard, замша бежевый - фото 1Кресло Richard, замша бежевый - фото 2

Кресло Richard, замша бежевый

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Кресло Clark, экокожа коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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