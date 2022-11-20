Характеристики товара
Описание
Кресло "Ричмонд" - выполнено в классическом дизайне. В зависимости от обивки кресло "Ричмонд" может шикарно вписаться в строгий кабинет, комнату с камином, а может гармонично дополнить гостиную в модном стиле Прованс или модерн. У кресла наклонная, удобная высокая спинка, и наклонное сидение. Это обеспечивает эргономичную посадку. Боковины подлокотников дают вам личное комфортное пространство. В основе сидения - использована ортопедическая технология: каркас выполнен из 100% березовой фанеры, независимый пружинный блок "POSKET SPRINGS", кокосовая койра, натуральный латекс, в спинке - пенополиуретан повышенной комфортности. Кресло стоит на фигурных деревянных буковых опорах, цвет венге.
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина990 мм
- Глубина830 мм