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Кресло Ричмонд

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Характеристики товара

Описание

Кресло "Ричмонд" - выполнено в классическом дизайне. В зависимости от обивки кресло "Ричмонд" может шикарно вписаться в строгий кабинет, комнату с камином, а может гармонично дополнить гостиную в модном стиле Прованс или модерн. У кресла наклонная, удобная высокая спинка, и наклонное сидение. Это обеспечивает эргономичную посадку. Боковины подлокотников дают вам личное комфортное пространство. В основе сидения - использована ортопедическая технология: каркас выполнен из 100% березовой фанеры, независимый пружинный блок "POSKET SPRINGS", кокосовая койра, натуральный латекс, в спинке - пенополиуретан повышенной комфортности. Кресло стоит на фигурных деревянных буковых опорах, цвет венге.

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Ширина990 мм
  • Глубина830 мм

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