Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина990 мм
- Глубина830 мм
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Кресло Надир
Кресло Лонкастер
Пуф Ottis, желтый
Стол под телефон
Стол круглый журнальный
Стол журнальный
Стол десертный
Стол Престиж
Стол квадратный журнальный
Стол журнальный Фараон
Стол обеденный раздвижной
Стол обеденный раздвижной квадратный
Стол круглый 1,0 раздвижной
Стол круглый 1,26 раздвижной
Стол Прима
Стол Пальмира
Стол раздвижной
Стул Элит
Стул Прима
Стул Solar, красный