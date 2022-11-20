Кресло «Римини» в основном используется как садовая мебель. Но можно использовать и внутри помещения. Каркас полностью сварной. Подушки и пуф с набивкой из эластичного полиэстера. Чехлы моющиеся легко съемные на молнии
Каркас кресла создан в стилистике 60-х годов. Обтекаемые формы, воздушность. Сиденье лежит на прочных металлических полосах. Круглые накладки на ножках защитят полы от царапин
Можно изменить окрас металла, цвет и рисунок чехлов под ваш дизайн. Цена изменится незначительно
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Комплект мебели Кьявари
Стул Кроссбэк белый/ голубой