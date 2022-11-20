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Кресло Роберто

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Кресло Честерфилд Комб

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина700 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Роберто - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Роберто - обивка в цвете 0909
Кресло Роберто - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Роберто - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Роберто - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Роберто - обивка в цвете CreamCream
Кресло Роберто - обивка в цвете 666666
Кресло Роберто - обивка в цвете 0404
Кресло Роберто - обивка в цвете ecruecru
Кресло Роберто - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Роберто - обивка в цвете 1414
Кресло Роберто - обивка в цвете 88
Кресло Роберто - обивка в цвете 4141
Кресло Роберто - обивка в цвете 2626
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