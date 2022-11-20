Характеристики товара
Описание
Лаконичное кресло на полозьях Роланд идеально дополнит интерьер в стиле лофт. Обивка выполнена из нежного, но прочного велюра. Металлический каркас плавно переходит из ножек в подлокотники и спинку. Мягкое широкое сиденье обеспечит удобство и максимально расслабление. На полозьях предусмотрены специальные пластиковые подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87*80*88
Вес брутто: 18,500
Объем: 0,620
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина840 мм
- Ширина сиденья50 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Объём упаковки0.62 м3
- Вес упаковки18.50 кг