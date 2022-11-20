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Кресло Роланд велюр коричневый

Артикул: CH-049-494
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичное кресло на полозьях Роланд идеально дополнит интерьер в стиле лофт. Обивка выполнена из нежного, но прочного велюра. Металлический каркас плавно переходит из ножек в подлокотники и спинку. Мягкое широкое сиденье обеспечит удобство и максимально расслабление. На полозьях предусмотрены специальные пластиковые подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87*80*88
Вес брутто: 18,500
Объем: 0,620

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина840 мм
  • Ширина сиденья50 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Объём упаковки0.62 м3
  • Вес упаковки18.50 кг

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