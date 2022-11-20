Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина850 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул обеденный Шанель черный
Кресло Вильям
Кресло Хукер
Подстолье чугунное Равин 500 Круглое
Подставка для ног Лоредо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден