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Кресло Роза - фото 1

Кресло Роза

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Кресло Жемчуг

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина900 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Роза - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Роза - обивка в цвете 0909
Кресло Роза - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Роза - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Роза - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Роза - обивка в цвете CreamCream
Кресло Роза - обивка в цвете 666666
Кресло Роза - обивка в цвете 0404
Кресло Роза - обивка в цвете ecruecru
Кресло Роза - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Роза - обивка в цвете 1414
Кресло Роза - обивка в цвете 88
Кресло Роза - обивка в цвете 4141
Кресло Роза - обивка в цвете 2626
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