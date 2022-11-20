Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87,5*25*65,5 см
Вес брутто: 13,55 кг
Объем: 0,143
Основные характеристики
- Высота1175 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Ширина525 мм
- Глубина430 мм
- Вес10.95 кг
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87,5*25*65,5 см
Вес брутто: 13,55 кг
Объем: 0,143
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