Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 1Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 2Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 3

Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Лонгер Lite
Диван Лонгер Lite
Следующий Стул офисный Ross велюр синий
Диван Лонгер Lite

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 87,5*25*65,5 см

Вес брутто: 13,55 кг

Объем: 0,143

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1175 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес10.95 кг

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул Crocus с подушкой бордовыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой бордовый

В наличии 30 шт.
Стул Crocus с подушкой голубойНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99061
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Crocus с подушкой голубой

В наличии 14 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой серо-зеленый

В наличии 100 шт.
Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2