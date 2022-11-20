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Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 1Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 2Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 3Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 4Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 5Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 6Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 7Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 8Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 9Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 10Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань - фото 11

Кресло руководителя "Duke", искусственная бежевая кожа + бронзовая ткань

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели. Механизм качания с фиксацией угла наклона в любом положении. Пружинный блок в сиденье.

  • Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками;
  • Материал крестовины: пластик;
  • Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
  • Материал роликов: полиуретан, прорезиненные;
  • Подголовник: с подголовником;
  • Наполнитель: ППУ.

Габариты и вес упаковок

  • Габариты: 68x39x90 - 1 уп;
  • Вес: 19.5 кг.
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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка120 кг

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