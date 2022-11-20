Характеристики товара
Описание
Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Именно удобство эксплуатации стало приоритетной задачей для разработчиков офисной мебели. Механизм качания с фиксацией угла наклона в любом положении. Пружинный блок в сиденье.
- Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками;
- Материал крестовины: пластик;
- Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
- Материал роликов: полиуретан, прорезиненные;
- Подголовник: с подголовником;
- Наполнитель: ППУ.
Габариты и вес упаковок
- Габариты: 68x39x90 - 1 уп;
- Вес: 19.5 кг.
Основные характеристики
- Высота1230 мм
- Ширина700 мм
- Глубина480 мм
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг