Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*70*44
Вес брутто: 25,85
Объем: 0,292
Основные характеристики
- Высота1165 мм
- Ширина530 мм
- Глубина700 мм
- Цветсерый
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*70*44
Вес брутто: 25,85
Объем: 0,292
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