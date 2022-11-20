Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*70*85
Вес брутто: 28
Объем: 0,565
Основные характеристики
- Высота1420 мм
- Ширина530 мм
- Глубина700 мм
- Цветсерый
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 95*70*85
Вес брутто: 28
Объем: 0,565
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