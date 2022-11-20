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Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серый

12 оценок

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Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий
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Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 95*70*85

Вес брутто: 28

Объем: 0,565

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Основные характеристики

  • Высота1420 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина700 мм
  • Цветсерый

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