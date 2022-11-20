Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое

8 оценок

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Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое

4.5
32 990 ₽39 990 ₽
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Кресло руководителя TopChairs Armor серое

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель TopChairs Armor в обивке из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из металла. Механизм качания - мультиблок.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 88,5*41*64

Вес брутто:21,000

Объем: 0,220

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Основные характеристики

  • Высота1180 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Вес18.3 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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