Кресло руководителя TopChairs Armor бежевое
32 990 ₽39 990 ₽
Лаконичная модель TopChairs Armor в обивке из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из металла. Механизм качания - мультиблок.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 88,5*41*64
Вес брутто:21,000
Объем: 0,220
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