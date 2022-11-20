Кресло руководителя TopChairs Post черное

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Кресло руководителя TopChairs Post черное

4.9
16 990 ₽19 990 ₽
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Кресло руководителя TopChairs Post серое

Характеристики товара

Описание

Спинка стула TopChairs Post обтянута сеткой. Каркас спинки пластик, а ее форма, повторяющая изгиб тела, позволяет комфортно находится в этом кресле долгое время. Крестовина выполнена из пластика. Подлокотники пластиковые, регулируются по высоте. Механизм качания - мультиблок. Регулируемый подголовник.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 68*37*64

Вес брутто: 17,000

Объем: 0,160

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

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