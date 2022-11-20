Спинка стула TopChairs Post обтянута сеткой. Каркас спинки пластик, а ее форма, повторяющая изгиб тела, позволяет комфортно находится в этом кресле долгое время. Крестовина выполнена из пластика. Подлокотники пластиковые, регулируются по высоте. Механизм качания - мультиблок. Регулируемый подголовник.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 68*37*64
Вес брутто: 17,000
Объем: 0,160
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