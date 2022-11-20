Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое

6 оценок

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Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое

4.7
39 990 ₽45 990 ₽
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Стул офисный Гирос, экокожа, черный
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Стул офисный Гирос, экокожа, черный

Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное кресло для руководителя.
Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 112*65*75

Вес брутто: 24,000

Объем: 0,5

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Основные характеристики

  • Высота1290 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота до сиденья490/550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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