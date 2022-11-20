Кресло руководителя TopChairs Viking черное

11 оценок

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Кресло руководителя TopChairs Viking черное

4.3
34 990 ₽39 990 ₽
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Кресло руководителя TopChairs Armor серое
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Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

Характеристики товара

Описание


Современное и функциональное кресло для руководителя.

Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение.

Высокая спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 112*65*75

Вес брутто: 24,000

Объем: 0,5

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота до сиденья490/550 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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