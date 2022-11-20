Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
39 990 ₽45 990 ₽
Современное и функциональное кресло для руководителя.
Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 112*65*75
Вес брутто: 24,000
Объем: 0,5
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