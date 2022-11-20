Фотография Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison

4.4
Оптовая цена
от 122 890 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison
Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison
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Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison

4.4
122890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина850 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота1110 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветголубой, серый

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