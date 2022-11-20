Фотография Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray

4.6
Оптовая цена
от 66 090 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray
Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray

4.6
66090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина920 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1090 мм
  • Материал сиденьямикрофибра, экокожа
  • Цветсерый, бежевый
  • Вес45 кг

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