Фотография Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maizuru от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maizuru

4.4
Оптовая цена
от 72 690 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maizuru
Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maizuru
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maizuru

4.4
72690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина920 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота1070 мм
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Цветкоричневый, серый
  • Вес49 кг

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