Фотография Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness

4.2
Оптовая цена
от 78 690 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness
Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness
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Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness

4.2
78690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина890 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота1100 мм
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Цветбежевый
  • Вес59 кг

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