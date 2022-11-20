Кресло с электрическим реклайнером Lavakka

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Кресло с электрическим реклайнером Lavakka

5
113 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло с электрическим реклайнером Labintangi
Кресло с электрическим реклайнером Labintangi
Следующий Кресло с электрическим реклайнером LaVista
Кресло с электрическим реклайнером LaVista

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина880 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота1100 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Вес45 кг

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