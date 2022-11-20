Фотография Кресло с электрическим реклайнером Madeyra от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером Madeyra

4.2
Оптовая цена
от 46 590 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером Madeyra
Кресло с электрическим реклайнером Madeyra
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Кресло с электрическим реклайнером Madeyra

4.2
46590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина970 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый, зеленый
  • Вес37.5 кг

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