Фотография Кресло с электрическим реклайнером Maykain от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером Maykain

4.7
Оптовая цена
от 47 690 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером Maykain
Кресло с электрическим реклайнером Maykain
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Кресло с электрическим реклайнером Maykain

4.7
47690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина860 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1050 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, зеленый
  • Вес37.5 кг

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