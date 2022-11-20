Фотография Кресло с электрическим реклайнером Mitchel от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером Mitchel

4.7
Оптовая цена
от 75 090 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером Mitchel
Кресло с электрическим реклайнером Mitchel
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Кресло с электрическим реклайнером Mitchel

4.7
75090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина1060 мм
  • Ширина1020 мм
  • Высота1030 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый

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