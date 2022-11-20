Фотография Кресло с электрическим реклайнером Rokky от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером Rokky

4.8
Оптовая цена
от 73 590 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло с электрическим реклайнером Rokky
Кресло с электрическим реклайнером Rokky
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло с электрическим реклайнером Rokky

4.8
73590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло с электрическим реклайнером Mitchel
Кресло с электрическим реклайнером Mitchel
Следующий Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness
Кресло с электрическим реклайнером и подъемным механизмом Magness

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина1020 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 900 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4064 барное, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье чугунное 4064 барное
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bicones №3, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Bicones №3
Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Настоящее фото товара Декоративная подушка Велютто, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка Велютто, желтый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Madeyra, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
46 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло с электрическим реклайнером Madeyra
Настоящее фото товара Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
76 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло с реклайнером и подставкой для ног Magalis
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
82 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
122 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Maddison
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Madras, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
58 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло с электрическим реклайнером двухмоторное Madras
Настоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
66 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло с электрическим реклайнером и подъемником Maduray
Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Бона (бронза)
Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
17 250 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Амели
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
28 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима