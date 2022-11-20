Фотография Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity

4.1
Оптовая цена
от 82 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity
Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity
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Кресло с электрическим реклайнером Zero Gravity

4.1
82990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый, бежевый
  • Вес52 кг

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